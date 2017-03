Oberwolfach Der weiße Sport

Als Mannschaftsführer haben sich im abgelaufenen Jahr Elfi Belli aus Wolfach, Hella Bonath und Wolfgang Haas für den TC Oberwolfach und Bruno Halter aus Haslach engagiert.

Herausragend war der Vizemeister-Titel der Herren bei einer Beteiligung von acht Mannschaften in der ersten Bezirksliga im südbadischen Raum. Hierbei musste sich das Team lediglich dem späteren Meister TC Müllheim beugen. Seitens der Wolftäler standen Wolfgang Boser, Wolfgang Haas, Günter Rauber, Manfred Eisenmann und Horst Bürstner auf der Nennliste.

Sorgen machte sich der Sportwart um den Erhalt dieses Teams aufgrund vom großen Verletzungspech in der abgelaufenen Saison. Die Spiele finden immer samstags ab 9.30 Uhr in Haslach statt.

In ruhigem Fahrwasser läuft die Vorstandsarbeit des TC Oberwolfach insgesamt unter der Führung des Vorsitzenden, Guido Baur. In seinem Jahresrückblick freute er sich über die positive Resonanz des Tennissonntags im April auf der so wunderbar in die Tallandschaft eingebetteten Anlage mit drei Plätzen an der Walke (siehe obiges Foto).

TCO hat 62 Mitglieder

Leider, so Baurs Bilanz, konnte der Verein dabei über die vorübergehend Interessierten hinaus keine dauerhaft den Verein stärkenden Tennisfreunde gewinnen. So blieb der TCO auf dem Stand von 62 Mitgliedern. Immerhin: Sechs "Schnuppermitglieder" haben besonderes Interesse gezeigt. Auch alle anderen Veranstaltungen im Jahresprogramm gingen reibungslos über die Bühne, was auch das harmonische Zusammenarbeiten im Vorstand und unter den Mitgliedern demonstrierte.

Der für 25 Jahre Mitgliedschaft zu ehrende Hans Steinbrenner musste sich entschuldigen. Der Verein wird ihm die Urkunde und das Präsent nachreichen.

Positiv fiel auch der Bericht von Kassenwart Wolfgang Wössner aus. Er will sein Amt noch zwei Jahre weiterführen, denn bis dahin habe der Verein die Schulden für die Schaffung der Anlage an der Walke voraussichtlich völlig abgetragen.

Plädoyer gegen Müdigkeit

Bürgermeister Matthias Bauernfeind zeigte sich vom Engagement des TCO beeindruckt. Er ermunterte die Vorstandschaft, im Bemühen um Erhalt und Stärkung des Vereins durch weitere Aktivitäten und Werbeaktionen nicht müde zu werden und verwies, unter anderem auch auf die jungen Familien im neuen Wohngebiet "Hoffelder III".

Mit einer Aussprache über Wünsche und Anregungen zur weiteren Vereinsarbeit und hinsichtlich der Pflege und Belegung der Anlage und beispielsweise einer Diskussion hinsichtlich eines neuen Wind, Sicht- und zugleich Blendschutzes klang der Abend im unterhaltsamen Gespräch unter den Sportfreunden aus.