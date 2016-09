Oberwolfach "Der Wald bietet eine ganze Menge"

Die meisten Bäume seien zwischen 80 und 120 Jahren alt, was laut Sippel einem hohen Massenertrag entspreche: "Sie haben ein nettes Sparkässle in ihrem Wald stehen." Der Holzvorrat sei dank des Zuwachses gleich geblieben – trotz der geringeren Waldgröße. Zudem habe die Fläche, auf der jungen Bäume stehen, um rund 70 Hektar zugenommen. Der Verbiss mache ihm besonders bei der Tanne Sorgen, da diese bei häufigen Schäden von der Fichte verdrängt werde.

Die Menge an geschlagenem Holz (rund 55 500 Erntefestmeter) war in den vergangenen zehn Jahren etwas höher als geplant (52 000 Erntefestmeter). Rund ein Sechstel entfiel davon auf Holz, das nach Sturmschäden, Schneebruch oder wegen Schädlingsbefall gefällt werden musste. Dennoch sei das Betriebsergebnis "sehr gut", sagte Sippel.

17 Hektar neuer Wald sollen in Zukunft entstehen. Rund Dreiviertel der angestrebten Baumartenmischung darauf werde durch Naturverjüngung erzielt, sagte Forstbezirksleiterin Silke Lanninger. Sie sprach von einer "Luxussituation". "Wir versuchen mit dem zu arbeiten, was der Oberwolfacher Wald uns bietet. Und das ist eine ganze Menge", so Lanninger. Zukünftig könne man mit dieser Ausgangssituation gut arbeiten, sagte Sippel. Auch in den kommenden zehn Jahren werde weniger geschlagen als nachwachse, der Vorrat werde nicht angerührt.

Gemeinderat Martin Dieterle erkundigte sich nach den Auswirkungen der Erderwärmung. Die Fichte würde am ehesten Probleme mit heißen und trockenen Sommern bekommen, sagte Sippel. Daher werde zunehmend auf Douglasie gesetzt, die derzeit aber nur rund sechs Prozent des Bestands ausmacht.