Oberwolfach Bühne wird in kleines Bergwerk umgewandelt

Zudem gab es an diesem Abend eine Premiere. Die Gruppe "Die zwai", Thomas Volk und Georg Zipf von der Trachtengruppe Schenkenzell, brillierten mit 22 Konzertglocken, zwei Oktaven und einer Akkordeonbegleitung. Erstmals war ein russisches Medley "Wenn die Sterne über der Wolga stehn" dabei, das Volk zusammengestellt und für Konzertglocken spielbar gemacht hatte.

Mit alten Utensilien ausgestattet, musizierte das Landwirtschaftsorchester in seiner Werktagstracht. Die "Dorfwischer" gingen etwas behäbiger mit dem Besentanz ans Werk. Die Kindergruppe "Groß" unter Leitung von Stefanie Heckhausen kamen unter anderem mit der Vogelhochzeit gut an.

Immer wieder Höhepunkt war der Zunfttanz der eigenen Bergleute, der "Bergknappentanz", der auf das 15. Jahrhundert hinweist, als es in der Blütezeit noch Erz- und Silbergruben mit 72 Stolleneingängen gab. So wurde kurzerhand die Bühne in ein kleines Bergwerk umgewandelt.

Beim Huttanz, früher ein Hochzeitstanz, allerdings nur den Männern vorbehalten, musste letztlich Geschicklichkeit bewiesen werden.

Am Schluss des Abends marschierten die Trachtengruppe und deren Kinder zum Finale auf. Der zahlreiche Beifall war ihr Lohn für den gelungenen über zweistündigen Auftritt.