Oberwolfach Bleibt die Gemeinde Betreiberin?

Oberwolfach . Spätestens bis September 2019 müsste der Betrieb des Pflegeheims St. Luitgard in der Friedensstraße eingestellt werden. Der Grund: die Vorschriften der Landesheimbauverordnung 2009 sowie die neuen Auflagen für den Brandschutz. Hinzu käme, dass ab Januar das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) in Kraft tritt und die Pflegebedürftigkeit anstatt in drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade unterteilt wird.

Daher berieten die Räte am Dienstagabend über die Zukunft des Pflegeheims. Am 17. Januar könnte erstmals entschieden werden, welche Position die Gemeinde im weiteren Prozess einnimmt. Fraglich ist, ob sie nach dem Abriss des alten, nicht mehr den Standards entsprechenden Gebäudes weiterhin als Betreiber und Bauherr in Erscheinung treten wird.

Die Anwesenden vertraten diesbezüglich vielschichtige Auffassungen. Ein Statement erfolgte auch aus der Ferne: Martin Rebbe (Freie Wähler) verlas einen Brief von Rätin Monika Luxem-Fritsch, die aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnte. Luxem-Fritsch sprach sich darin für die Fortführung der Trägerschaft für die Daseinsvorsorge aus. Wenn "kein Geld zum Bauen da ist, geht dies mit Konsequenzen einher", warnte sie und verwies auf "vielfältige Zuschüsse und Landesmittel". Gutes Personal finde sich schon, betonte sie.