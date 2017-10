Oberwolfach Bauernfeind weist Vorwürfe zurück

"Seit ich im Amt bin, wurde auf zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen das Für und Wider zum Thema Windkraft diskutiert. Die Bürgerschaft bringt sich seit dieser Zeit in Form der BI und in zahlreichen anderen Formen bei dem Prozess ein", führt Bauernfeind fort. Die Argumente für Windkraft und dagegen seien bekannt, findet er und wird dann emotionaler: "Das letzte halbe Jahr habe ich persönlich nicht das Gefühl gehabt, dass es nun noch neue Erkenntnisse gibt, die bisher niemand in seinen Entscheidungsprozessen berücksichtigt hat."

Gremium hat abgewägt

Die Gemeinderatsmitglieder würden diese Thematik sehr kontrovers diskutieren und seien mehrmals das Für und Wider sowie die rechtlichen Anforderungen an den Flächennutzungsplan (FNP) und den Bau von Windkraftanlagen durchgegangen, so Bauernfeind.

"Wir haben Vertrauen in unser LRA, dass dort bei der Abwägung alle Belange ausreichend berücksichtigt werden," wird er abschließend zitiert.