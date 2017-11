Oberwolfach Aufwärtstrend: Zwei gehen, vier kommen

Oberwolfach (hgh). Mit stehenden Ovationen wurde der Dank an den Narrenrat für das Meistern der mehrfachen Jubiläen bei der Martinisitzung am Samstag in der "Wolfsklause" besonderer Nachdruck verliehen. Narrenmutter Martina I. und ihr Stellvertreter Daniel Schmieder gaben den Dank an die große Vereinsfamilie weiter, die sich so toll eingebracht habe.