Oberwolfach Angst vor "Resonanzkatastrophe"

Das Ingenieurbüro Simonsen Lill Consult hat zu diesem Windenergieprojekt schon eine Kurzbeschreibung gegeben. Daher forderte das Landratsamt nun die Räte auf, Hinweise und Empfehlungen aus kommunaler Sicht mitzuteilen.

So hielten die Räte am Dienstagabend fest, dass die drei geplanten Standorte im Flächennutzungsplan (FNP) vergrößert dargestellt und eindeutig den Gemarkungen Hausach-Einbach und Oberwolfach zugeordnet werden müssen. Drei zusätzliche Standorte, die im Anschluss daran geplant werden, müssten im Lageplan des Antrags für die ersten drei Anlagen schon berücksichtigt sein.

Für alle sechs Bereiche sollen Landschaftsbildanalysen vorgelegt werden. Die Betrachterstandorte, die sich in einem Umfeld von fünf Kilometern zu den Bereichen befinden, in denen Windräder gebaut werden könnten, sind der Festhallenplatz, das Gewerbegebiet Allmend, das Rathaus, das Mitteltal, der Schwarzenbruch und Landeck.

Die Zuwegung und Auswirkungen auf den Westweg, einem als Premiumweg zertifizierten Wanderweg, müssen ebenfalls planerisch dargelegt werden, genauso wie die endgültige Trasse der Stromableitung. Beeinträchtigungen für betroffene Anlieger möchten die Räte zudem berücksichtigt und minimiert wissen.

Grundsätzlich bringen die Räte dem Projekt keine Bedenken entgegen. Jedoch wird ein abschließendes Urteil erst formuliert, wenn die Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach festgelegt sind.

In der Festhalle fügten die Räte ihrem Dekret noch drei weitere Bedingungen bei. Vor der Genehmigung ist bei der Gemeinde eine Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Außerdem soll an die Untere Immissionsschutzehörde das Schallgutachten weitergeleitet werden, das Martin Welle (CDU) vorgestellt hat. Auch die zu erwartenden Winderträge des Energiedienstleisters Badenova Wärme Plus am Standort Hohenlochen sollen überprüft werden. Die Gemeinde will eine formale Anfrage an das Unternehmen stellen.

Neben dem zahlreichen Publikum und den Räten waren auch Klaus Preiser, der Geschäftsführer von Badenova Wärme Plus und Kirsten Simonsen vom Ingenieurbüro für Umweltplanungen Simonsen Lill Consult anwesend. Welle bedauerte, dass Andreas Markowsky, mit dem er gern debattiert hätte, aus terminlichen Gründen durch die weniger involvierte Simonsen vertreten wurde.

Folgen für Gesundheit

Welle betrachtete den größten Anteil der Debatte kritischer, weil er fand, es habe auf der Ebene des neuesten Kenntnisstands noch keine kritische öffentliche Auseinandersetzung mit Windrädern in Oberwolfach gegeben, obwohl er "kein Atomkraftwerker" sei. Im übrigen bestünde nach wie vor die Gefahr, dass in Frankreich an der Grenze oder auch im Landesinneren jederzeit eines hochgehen könnte.

Welle stützte sich bei seiner Stellungnahme mit beigefügter Präsentation, die er schon vor der Sitzung allen Gemeinderäten hatte auf einem Stick zukommen lassen wollen, auf eine wissenschaftliche Erkenntnisse des Arztes Johannes Mayer.

Laut der Studie verursache der Betrieb von Windrädern einen tieffrequenten, schwer messbaren Hörschall unter 18 Hertz, der dem Körper unbewusst schadet. Selbst in der Tiefschlafphase befinde sich das Gehirn hierdurch im Dauerstress. Somit gebe es gesundheitliche Folgebeschwerden wie Schlafstörungen, Schwindel, Appetitlosigkeit, Ermattungsgefühle und Druck auf den Unterbauch sowie die Schultern.

"Ich bin kein Mediziner, aber von außen betrachtet ist das eine Resonanzkatastrophe", warnte Welle. Laut Studie betrage die Wellenlänge von Infraschall bereits bei 16 Hertz 34 Meter. Er schlug daher vor, großen Abstand zu angrenzenden Wohngebieten zu berücksichtigen. Dabei verwies er auf die viel großzügigeren Vorgaben in Bayern.

Außerdem brachte Welle die Feuerschutz ins Gespräch. "Was passiert, wenn die Windräder brennen?", fragte er. Statistisch gesehen passiere dies recht selten – die Dunkelziffer sei aber höher. Wenn der Sommer trocken wäre und ein 70 Meter langer, brennender Windradflügel herab fiele, würde der Wald Feuer fangen und kontrolliertes Abbrennen sei nicht möglich.

Erna Armbruster (Freie Wähler) hatte ebenfalls Bedenken. Das Tal sei "eng und klein" und die Bewohner fühlten sich mit ihren Sorgen nicht ernst genommen, wenn an jeder Ecke ein Windrad stünde. Bürgermeister Matthias Bauernfeind unterstrich, dass die Badenova auf jeden Fall Windräder auf den Höhenrücken aufstellen werde. Die Gemeinde Hausach habe keinen FNP erstellt und die rechtliche Lage erlaube, dort Windräder zu errichten.

Zu den Zweifeln – von Martin Welle mit Daten belegt – der Unrentabilität des Windertrags an den Oberwolfacher Standorten widersprach Preiser. "Jede Firma strebt nach Profit", sagte er. 96 Kommunen seien an der Badenova beteiligt, auch die Gemeinde Oberwolfach sei Anteilseigner der dortigen Anlagen. Dies müsse sich von den Fixkosten und der Verzinsung auf langfristige Sicht bei 20 Jahren Einspeisevergütung schon lohnen. "Wenn ich Bedenken hätte, würde ich es nicht bauen", so Preiser.

Martin Dieterle (Freie Wähler) wollte wissen, ob aus den Erfahrungen der Schuttertäler gelernt werde. Preiser bekannte, dass der Betreiber City Energie die Anlagen dann abschalten müsse, wenn sie nicht funktionierten. Einen solchen wirtschaftlichen Schaden wolle die Badenova vermeiden. Die vier Anlagen mit 4,2 Megawatt am Kambacher Eck liefen gut. Zu 80 Prozent des Jahres seien die Anlagen voll ausgelastet. Zu 20 Prozent stünden sie still, wenn kein Wind gehe oder die Maschinen gewartet würden.

Vier Anlagen statt sechs?

"Wir sind uns einig, dass wir nicht auf jedem Berg ein Windrad haben wollen", bekannte Bauernfeind. Wenn es keine Konzentrationszonen und einen FNP gebe, dann könnte ein Investor überall am Gütschkopf, Landeck, Katzenkopf und Hohenlochen Windräder errichten. Alle drei Bereiche seien dafür ausgewiesen. Auch Bad Rippoldsau-Schapbach habe nun einen FNP.

Konkret will die Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach daher am 18. Januar potenzielle Flächen bestimmen. Dann könnte auch der Auerhuhn-Experte Rudolf Suchant von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg dabei sein, den Bauernfeind aufgrund des eindringlichen Plädoyers vom Zuschauer und aktivem Jäger Martin Bonath einladen möchte. An Preiser und Simonsen gewandt sagte Bauernfeind zum Schluss: "Sechs sind viele Anlagen, vier würden uns auch reichen."