Oberwolfach Am Gütschkopf

Was die Windkraft am Standort Gütschkopf betrifft, befindet sich das Landratsamt Ortenaukreis aktuell noch in der Anhörungsphase. Das teilt Pressesprecherin Sabrina Schrempp dem Schwarzwälder Boten mit. "Die Antragstellerin Ökostrom Consulting hat einige Argumente vorgetragen, die einer nochmaligen Überprüfung und Bewertung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) bedürfen. Diese Stellungnahme steht noch aus", erläutert Schrempp. Auch Ökostrom Consultig dränge auf eine rasche Entscheidung. "Wir gehen davon aus, dass über den Antrag zum Bau und Betrieb von drei Windenergieanlagen auf dem Gütschkopf spätestens im November 2017 entschieden werden kann", so Schrempp. Warum die Badenova auf ihrer Internetseite immer noch den "Gütschkopf – in Planung" auflistet, könne sie sagen. Das Regierungspräsidium Freiburg als Höhere Naturschutzbehörde hatte am 29. März 2017 bekannt gegeben, dass sie aufgrund der FVA-Stellungnahme keine Möglichkeit für Windkraftnutzung am Gütschkopf sehe. Die FVA hatte dortige Auerhuhn-Losungen als sicheren Reproduktionsnachweis eingestuft.

Oberwolfach . Das Gremium beriet in seiner Sitzung am Dienstagabend darüber, ob es dem Bau und Betrieb der Windräder auf der Gemarkung Oberwolfach aus städtebaulicher Sicht sein Einvernehmen erteilt. Dies erfolgte mit einer Gegenstimme sowie einer Enthaltung.

Zuvor diskutierten die Ratsmitglieder kontrovers mit den Vorhabenträger Andreas Markowsky, Chef der Ökostrom Consulting Freiburg, und Klaus Preiser, Geschäftsführer von Badenova Wärmeplus. Markowsky ist für die Genehmigung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)-Antrags zuständig, Preiser würde die Anlage dann bauen und betreiben.