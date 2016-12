Oberwolfach Am Festhallenplatz gehen Lichter auf

Die drei neuen Beleuchtungsstandorte wären demnach vor dem Café Würth beziehungsweise vor dem Möbelhaus Armbruster, am Brunnen und vor der Sparkassenfiliale. Zwei befänden sich also einander gegenüber und die andere in der Mitte des Platzes. Dafür sollen die drei Strahler auf dem Minigolfplatz im Ortsteil Kirche laut Bürgermeister Matthias Bauernfeind nachts ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Springmann betonte, ihm sei schon klar, dass mit dieser Energieersparnis Oberwolfach nicht die Welt retten könnte, aber immerhin leiste die Gemeinde damit einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Anschaffungspreise sind in etwa gleich. "Typ Calla LED" kostet pro Stück 1800 Euro. Bei "Typ 771 151" wird pro Exemplar 2050 Euro verlangt. Bauernfeind sprach sich für die Leuchte der Firma Bega aus. Das Design passe zum Festhallenplatz.

Die Gemeinderäte waren mit dem von Bauernfeind favorisierten Modell einverstanden. Nur Dietmar Baur (Freie Wähler) tat sich damit schwer. Er finde den "Typ Calla" einfach besser, weil dieser "mehr Pep" habe und damit zu dem immer moderner gewordenen Festplatz passe. Die Lampe strahle ebenfalls von oben nach unten und sei sogar um 200 Euro billiger, gab er zu bedenken, konnte sich aber mit seiner Meinung nicht durchsetzen.

Bereits in der Gemeinderatssitzung am 11. Oktober 2016 war vorgeschlagen worden, das E-Werk Mittelbaden mit der Beleuchtung am Festhallenplatz zu beauftragen. Aufgrund noch offener Fragen wurde diese Entscheidung damals aber vertagt. Zwischenzeitlich hatte das E-Werk Mittelbaden dann bei einem Informationsabend in Offenburg detailliert über die Leuchtmöglichkeiten aufgeklärt.

Neue Einsätze für Lampen

Springmann zeigte daher bei der Sitzung eine Präsentation des Unternehmens, damit diejenigen Räte, die bei dem Informationsabend in Offenburg nicht anwesend konnten, nochmals die Chance bekamen, sich von der neuen Optik ein Bild zu machen, bevor sie darüber abstimmten.

Laut Bauernfeind soll die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Walke ebenso erneuert werden. Allerdings werde diese Umrüstung deutlich günstiger ausfallen als beim Vorhaben auf dem Festplatz, denn hierbei würden nur die Einsätze der "Barcelona"-Lampen ersetzt. Die Leuchten an sich blieben weiter bestehen, so Bauernfeind.