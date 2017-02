Oberwolfach Alles läuft ruhig und nach Plan

Sie wurden gestern von den Helfern eingerichtet. Auch die Festhalle wurde für den Anlass geschmückt. Für den Postwagen war in der Schulstraße fast kein Durchkommen mehr. Doch alles lief ruhig und nach Plan durch die Helfer aus mehreren Vereinen. Viele Organisationsaufgaben laufen beim Narrenrat Daniel Schmieder und seinem rührigen Kollegium mit Narrenmutter Martina I. zusammen. Auch die ehemalige Narrenmutter Claudia I. Holoway war unter den Helfern zu sehen. Alle arbeiteten Hand in Hand.

Das Jubiläumsfest wird am morgigen Sonntag aufgrund des 66-jährigen Bestehens der Narrenzunft, 33 Jahre Schnitzpuber und 22 Jahre Serrengeister gefeiert. Der Narrenbaum wird am heutigen Samstag ab 16 Uhr auf dem Festhallenplatz aufgestellt. Der Brauchtumsabend findet ab 20 Uhr in der Festhalle statt. Um 13.30 Uhr beginnt der Fasnets-Brauchtumsumzug durch den Ortsteil Kirche. Danach herrscht närrisches Treiben im Narrendorf bei der Festhalle, beim Lindenplatz und in Gaststätten.