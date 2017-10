Oberwolfach "Aktion ist gut angekommen"

Da bei der Aktion keine Altersbeschränkung herrschte, war unter der Besucherschar vom Grundschüler bis Abiturienten alles vorhanden. Die meisten Besucher kamen in Begleitung ihrer Eltern, so Dieterle. In den seltensten Fällen hätten die Kinder ihre Zeugnisse vorgezeigt, unterstreicht die MiMa-Mitarbeiterin. Die Eltern seien so stolz auf die Schüler gewesen, dass sie selbst diese Aufgabe wahrgenommen hätten.