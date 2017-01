Oberwolfach Abläufe "von der Pike auf" gelernt

Im letzten Frühjahr wurde das CNC Bearbeitungszentrum installiert und vor zwei Wochen der umfassende Büroumbau mit dem Wiedereinzug in das Erdgeschoss abgeschlossen.

In dem Zusammenhang dankte der Geschäftsführer insbesondere der Büromannschaft, die zwei Jahre mit Umbaulärm und Schmutz leben musste. "Im ersten Obergeschoss haben wir jetzt Platz für Besprechungen und einen Kundenberatungsbereich mit Musterteilen", erläuterte Schillinger.

Eine kleine Ausstellung von Musterelementen ist in den nächsten Wochen geplant und in den Sommermonaten steht die Erneuerung der veralteten Heizkessel an.

So wichtig modernste Maschinen und Optimierung von Arbeitsabläufen auch sind, noch wichtiger wären laut Schillinger die Menschen, die mit den Maschinen arbeiten. Der Besuch eines Seminars habe ihn und seine Schwester Edith Chrobok so begeistert, dass er dieses im März für die Belegschaft durchführt. "Freut euch darauf, es wird ein spannender Tag", betonte der Geschäftsführer.

Urkunden und Geschenke

Bürgermeister Stellvertreterin Erna Armbruster (Freie Wähler) gehörte zu den ersten Gratulanten der Betriebsjubilare, die von Chrobok und Schillinger mit Urkunden und Geschenken bedacht wurden. Sie überbrachte Grüße von Bürgermeister Matthias Bauernfeind und drückte ihre Freude über die Ansässigkeit des Unternehmens in Oberwolfach aus. "Wer so lange dem Betrieb treu ist, kennt die Abläufe von der Pike auf und weiß, wie der Betrieb tickt", richtete Armbruster das Wort an die Geehrten. Eine Firma mit solchen Mitarbeitern habe ein solides Fundament und wie gut es läuft, sieht man laut Armbruster nach dem Umbau des Bürohauses jetzt auch von außen.