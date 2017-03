Oberwolfach 44 Laibe gehen "weg wie warme Semmeln"

Lauthals haben "Wago" Thomas Wachendorfer und "Bertschi" Albert Armbruster die Brote versteigert. Im Verlauf eines "Zwischenhochs" beim Steigern wurde für einen der insgesamt 44 Laibe sogar der Preis von 44 Euro erzielt. Auch die restlichen Laibe gingen "wie warme Semmeln" bei Geboten zwischen 20 und 30 Euro an die rundum fröhlich konkurrierenden Gäste. Narrenmutter Martina I. (rechts außen auf dem linken Bild) bemühte sich, alle zufrieden zu stellen. Mehrere Laibe wurden für die Kinder reserviert, die mit Appetit über die knusprige Brotrinde herfielen. Im Anschluss an das Backen brachten die Schnitzpuber in mehreren Darren ihre Apfelschnitze bei, um die Restwärme zu nutzen und den Brotvertilgern gleichsam ein Dessert zu servieren.

Dass alles so gut klappte, war neben Gerhard Schmider auch dem Anwohner Reiner Heitzmann zu verdanken. Sie hatten den Ofen bereits am Vortag und auch wieder am Vormittag kräftig mit großen Holzscheiten vor- und eingeheizt.

Von Zeit zu Zeit gehörig misslungene Versuche ermahnen immer wieder, bezüglich des Einheizens und Vorbereitens des originellen närrischen Events auf Grünach trotz des turbulenten Drumrums doch recht behutsam vorzugehen.