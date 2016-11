Oberwolfach 15-Jährige begeistert mit starker Stimme

Dazu gehören unter anderem Lieder der britischen Sängerin Adele, die für die junge Oberwolfacherin ein großes Vorbild ist. Zudem schreibt und komponiert sie eigene Lieder auf Englisch. "Meine Brieffreundin in Nordirland liest sich die Texte dann durch und korrigiert sie", berichtet die junge Liedermacherin.

Gitarre Nummer zwei beschreibt Corina selber als "Zeltlagergitarre". Neben der Musik ist die 15-Jährige wie viele Gleichaltrige in ihrer Freizeit viel unterwegs. Unter anderem spielt sie Fußball beim FC Kirnbach, singt im Jugendchor und ist Gruppenleiterin bei der KJG Wolfach. Nach ihrem Realschulabschluss im kommenden Jahr möchte sie gerne auf das Sozialwissenschaftliche Gymnasium in Wolfach gehen. "Wenn ich etwas außerhalb der Musik mache, möchte ich gerne im sozialen Bereich arbeiten", sagt sie.

Gitarre Nummer drei ist eine E-Gitarre. "Auf der spiele ich aber selten", gibt Corina zu. Für sie persönlich ist neben der Gitarre Klavier das schönste Instrument, das sie seit knapp drei Monaten lernt. Vor einem Jahr begann die 15-Jährige auch mit Gesangsunterricht. "Meine Freunde und Familie sind die, die mich ständig wieder dazu ermuntern auf der Bühne zu stehen", betont sie. Sie trete "so ein bis zweimal im Monat" bei Konzerten in Wolfach, Haslach und Umgebung auf. "Meine Mutter ist schon fast wie mein Manager und kommt zu jedem Auftritt mit", sagt die Realschülerin und strahlt.

Über ihren Gitarrenlehrer Marco Pereira hat Corina den Haslacher Eventmanager Tobias Pfaff kennengelernt, der in der Region kulturelle Projekte ehrenamtlich unterstützt. So stand die 15-Jährige erst kürzlich mit Morgan Finlay in Haslach auf der Bühne. Corinas persönlicher Höhepunkt war bisher ihr Auftritt beim Konzert von Sänger Andreas Kümmert in der Offenburger Reithalle.

"Ich hatte erst am Tag des Konzerts erfahren, dass ich kurzfristig dort spielen kann", berichtet die 15-Jährige. Sie trat noch vor der eigentlichen Vorgruppe auf, "aber die Zuhörer waren sehr aufmerksam und haben mich richtig angefeuert. Nach dem Konzert sei Andreas Kümmert, der ehemaligen Gewinner der TV-Castingshow "The Voice of Germany", persönlich auf sie zugegangen. "Er hat mir geraten, bloß nicht an Wettbewerben oder Castingsendungen im Fernsehen teilzunehmen", sagt Corina. Anschließend nimmt sie Gitarre Nummer vier in die Hand und singt "Hero of War" von der Band Rise Against: Gänsehaut pur.