Oberreichenbach Zweitbestes Ergebnis erzielt

"Eine einzige Blutspende hilft mehreren Menschen", erläuterte der Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Holger Maisenbacher, denn die Konserven werden in ihre Bestandteile zersetzt. So könnten schon mal drei Personen von einer Blutspende profitieren.

Gleichzeitig berichtete Maisenbacher von den Aktionen, die im Frühjahr in Oberreichenbach durchgeführt werden. "In diesem Jahr erzielten wir mit 114 Spendern das zweitbeste Ergebnis", sagte der DRK-Kreisbereitschaftsleiter. Offensichtlich habe der Wechsel ins Theaterhaus vor wenigen Jahren zu höheren Teilnehmerzahlen geführt. Schon davor zählten Thomas Bockstadt, Susanne Reichle, Sandra Schöck, Thomas Reichle und Meta Umbeer zu den Mehrfachspendern und wurden für jeweils 50 geleistete Blutspenden ausgezeichnet. Halb so viele verbuchen Herbert Mair und Dorothee Riexinger, während Tamara Pfrommer, Petra Schleeh, Stefanie Stoll und Uwe Vetter zehn Mal je 500 Milliliter von ihrem Lebenssaft abgaben.