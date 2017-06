Oberreichenbach Würzbacher Bauerntheater reist ins Zillertal

Oberreichenbach-Würzbach. Eine Gruppe von Vereinsmitgliedern des Würzbacher Bauerntheaters traf sich, um nach Zell am Ziller zu fahren. Dort fand das alljährliche Gauder Fest statt. Den Höhepunkt stellt jeweils der Trachtenumzug am Sonntag dar – Österreichs größter dieser Art, mit insgesamt 2500 Teilnehmern. Auf der Reise in die Alpenrepublik wurde auch das übliche Picknick gemacht. Dafür wurde nach einigen Stunden Busfahrt eine Pause eingelegt wurde.