Oberreichenbach Wer Hilfe braucht, der bekommt sie auch

Oberreichenbach. 9 Uhr morgens, im Garten von Irmgard Albrecht in Oberreichenbach. Es nieselt leicht, der Himmel ist grau. Und die Motorsäge brummt. Erwin Keppler ist an diesem Morgen zu Gast bei Albrecht. Oder vielmehr: zur Hilfe angerückt. Denn hinter dem Haus der Vorsitzenden des Vereins Zeitbankplus in der Gemeinde Oberreichenbach steht ein kleiner Baum, der gefällt werden muss.

Albrecht selbst kann das nicht. Keppler schon. Und beide sind Mitglieder der Zeitbankplus, haben sich also der wechselseitigen Hilfe verschrieben. Nicht für Geld, sondern für Stunden, mit denen "bezahlt" wird, wenn man selbst mal Hilfe braucht.

Rund 15 Stunden mittlerweile gesammelt