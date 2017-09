Nur wenige Minuten war am Sonntagmorgen das Wahllokal in der Würzbacher Grundschule geöffnet, als es den ersten größeren Ansturm gab. Oberreichenbach-Würzbach (sst). Dort machten die Mitglieder des Hochzeitszugs des Würzbacher Bauerntheaters (WBT) ihr Kreuzchen. Für die Trachtenträger ein Selbstverständnis, wie sie betonten. Unterdessen wartete vor der Grundschule bereits der Bus, um die WBT-Mitglieder nach Cannstatt zum Wasen zu fahren. Schon traditionell ist der Würzbacher Hochzeitszug ein fester Bestandteil des Volksfestumzugs am ersten Sonntag nach der offiziellen Eröffnung des Volksfests. Sowohl das Wählen als auch die Präsentation der historischen Trachten aus dem oberen Wald ist der Trachtenabteilung im WBT ein Anliegen. Nicht nur Abteilungsleiter Martin Reichle freute sich, dass zu der frühen Stunde viele Trachtenträger in den Startlöchern standen.