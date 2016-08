Oberreichenbach VfB hält er weiterhin die Treue

Vor 32 Jahren erhielt der Jubilar als erster Oberreichenbacher die Landesehrennadel in Silber für sein ehrenamtliches Wirken im Verein.

Letzte Fahrt im Bürgerauto

"Das alles war nur durch die Unterstützung meiner Frau möglich", verwies er auf den Rückhalt seiner Marianne. Darüber hinaus war er 19 Jahre lang Gemeinderat. In den letzten fünf Jahren bis 1999 war er außerdem erster Stellvertreter des Bürgermeisters. Als vor viereinhalb Jahren das Bürgerauto Oberreichenbach an den Start ging, war Kurt Steininger von Anfang an im Team der Fahrer. "Zwei bis drei Mal im Monat fuhr er unsere Mitbürger", würdigte Bürgermeister Karlheinz Kistner dessen Einsatz für das Gemeinwohl.

Denn am Montag war seine letzte Fahrt, wie Steininger beim Besuch Kistners sowie den Bürgermeister-Stellvertretern Georg Burkhardt und Kristian Klein äußerte. "Das erreichte Alter war meine Grenze, man sollte rechtzeitig aufhören", so der 80-Jährige.

Sportlich bleibt er dennoch und tritt mindestens zwei Mal wöchentlich in die Pedale seines Fahrrades. Zudem versorgt der Hobby-Imker seine Bienen.