Oberreichenbach Verbleib der Senioren im Ort nimmt Form an

Mögliche Aspekte eines Konzeptes wurden von einem Kreis Interessierter aus Reihen der Bevölkerung bereits erarbeitet, wie Cornelissen berichtete. "Wir wollen eine Erlebniswelt des Alterns in der Nähe von Angehörigen und dem bisherigen Umfeld schaffen", sagt er. Soll heißen, neben Wohnungsangeboten in einem neuen Gebäude soll ein Treffpunkt für Mitbürger entstehen, die sich dort auch ehrenamtlich engagieren können. Kleintierhaltung, Theater spielen, Chor oder Vorträge sind dabei angedacht. In konzentrierter Weise und Kooperation könne dort außerdem die fachliche Pflege sowie Betreuung, unter Umständen sogar in Kombination mit einer Tagesbetreuung stattfinden. "Lebenslanges Leben in Oberreichenbach" ist das Ziel der Akteure und baut auf die Entwicklung des Projekts "Lebensqualität durch Nähe" (LQN) auf. Erste Leitlinien einer möglichen Ausrichtung dienen bei der weiteren Entwicklung als Grundlage.

Im nächsten Schritt sollen deshalb mögliche Kosten erhoben werden.