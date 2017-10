Oberreichenbach VdK auf Herbstbesenausfahrt in Tripsdrill

Oberreichenbach. Nach einer Fahrt durch das herbstliche Kraichgau kamen die Teilnehmer der Herbstbesenausfahrt des VdK Ortsverbands Oberreichenbach in Tripsdrill an. Während in den Weinbergen die Traubenlesen im vollen Gange waren, begaben sich die Ausflügler auf einen Rundgang durch das Wildparadies.