Oberreichenbach Tropfender Wasserhahn plagt Familie – und verändert am Ende alles

Die Handlung: Zunächst wirkt das Leben auf dem Bauernhof von Rosi und Herbert Klammer noch beschaulich – obwohl das Ehepaar mit Renitenz und Vergesslichkeit immer wieder alles durcheinanderbringt. Ihre Kinder, die verwitwete Linda und deren Bruder Rainer kümmern sich indes um den Hof. Während der Sohn die Landwirtschaft versorgt, regelt die Tochter anfallende Arbeiten im Büro. Allerdings kommt es mindestens einmal im Monat zu Streitereien, wenn der junge Bauer betrunken vom Kartenspiel mit dem Pfarrer nach Hause kommt. Dann nämlich bleibt die leidige Stallarbeit an Linda hängen. Per Heiratsannonce für den Bruder will sie, zusammen mit ihrer Tochter, dem Treiben ein Ende machen.

Dreiakter trägt den Titel "Alle wollen Linda"

Indes hat auch der Pfarrer einen Blick auf Linda als potenzielle Haushälterin geworfen und hat dabei Rainer als Verbündeten. Der hofft nämlich, dass die Schwester dann auch seinen Haushalt schmeißt. Um die Schaffenskraft der jungen Witwe ringen alle in dem Dreiakter "Alle wollen Linda" von Walter G. Pfaus, den Regisseur Wolfgang Pfrommer in bewährter Weise für das WBT bearbeitete.