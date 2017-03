Oberreichenbach SV Oberkollbach freut sich über saniertes Sportheim

Ausgeschieden ist auch Wirtschaftsleiter Werner Rexer. Er war seit 1988 in verschiedenen Ämtern für den Verein tätig. An seine Stelle tritt Marcel Erlenmayer. Ausgeschieden als Beisitzer ist Andy Staudt, unterstützt wird der Vorstand von dieser Seite künftig von Thomas Leue, Daniel Förster, Daniel Pfrommer und Michael Nothacker. Letzterer stellt in Sachen Breiten- und Laufsport beim SVO inzwischen eine Institution dar. Die Kasse bleibt in den Händen von Sandra Seeger, als Kassenprüfer macht Jürgen Roller weiter.

Timo Seeger stellte fest, dass der anstelle des Familientages durchgeführte Neujahrstreff gut angekommen sei. Die fünf Theateraufführungen waren ausverkauft. Maibaum, Sportwoche, die Fernsehübertragungen anlässlich der Fußball-Europameisterschaft und das Herbstfest seien gut gelaufen. Lediglich die Dorfolympiade lasse zu wünschen übrig. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein wurde ein Plus erwirtschaftet, das Sandra Seeger im mittleren vierstelligen Bereich bezifferte.

Im Mittelpunkt hatte die Sanierung des Sportheims gestanden. Nach 45 Jahren stand 2016 eine Kernsanierung an: Strom, Wasser, Fenster, Decke, Wände und Theke. In mehr als 1000 Arbeitsstunden wurden 26 500 Euro investiert. "Wir hatten eine super Bautruppe", freute sich Stefan Kirchherr, "und haben jetzt ein tolles Ergebnis".