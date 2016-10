Oberreichenbach Straßenarbeiten an B 296 verzögern sich

Nicht wie angekündigt am morgigen Samstag, sondern erst am Mittwoch, 19. Oktober, ist die Strecke von der Abzweigung Landesklinik (Kreisstraße 4322) bis zur Einmündung der Landesstraße 346 (Teinacher Straße) in Oberreichenbach wieder befahrbar. Dies gab das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bekannt. Die Verzögerungen ergeben sich durch "Zusatzmaßnahmen", ist weiter zu erfahren. Der Abschnitt ist 2,1 Kilometer lang.

Rund 200 Meter langer Radweg wird gebaut

Mit den Straßenarbeiten des zweiten Bauabschnitts (1,2 Kilometer), von der Einmündung der Landesstraße 346 in Oberreichenbach bis zur Einmündung der K 4324 (Alte Badstraße) wird "unmittelbar nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts und Einrichtung der Beschilderung für die neue Umleitungsstrecke" begonnen.