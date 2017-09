Oberreichenbach Statistik: Die sicherste Gemeinde im Landkreis

Oberreichenbach - In der Gesamtschau und mit Blick auf die übrigen Kommunen im Landkreis Calw ist Oberreichenbach die sicherste. So lautete das Ergebnis der polizeilichen Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik, die am Freitagabend im Gemeinderat vorgestellt wurde. "Sie leben hier in einem sehr sicheren Konstrukt und das ist ein Merkmal für hohe Lebensqualität", sagte Polizeirat Volker Walter, Leiter des für Oberreichenbach zuständigen Reviers in Calw mit angeschlossenem Ermittlungsdienst.