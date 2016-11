Oberreichenbach Skytron verspricht Verbesserungen

Oberreichenbach-Würzbach. Breitbandinternetanschluss ist längst kein Luxus mehr – sondern beinahe eine Selbstverständlichkeit. Und ein wichtiger Faktor für Kommunen, der darüber entscheiden kann, ob Bürger oder Firmen sich vor Ort ansiedeln.

Oberreichenbach kämpft diesbezüglich seit Jahren mit Problemen; vor allem, weil eine Anbindung an das Kabelnetz der Telekom in den Teilorten überwiegend nicht verfügbar ist. Seit 2005 sorgt die Skytron Communications GmbH mittels Funkangeboten für Besserung – doch nicht immer und überall.

So kommt es in Würzbach durch die steigende Zahl an Kunden seit einiger Zeit immer wieder zu Leistungsabfällen in den Stoßzeiten. Das Problem: Die Ressourcen, mittels denen Telefone und Internet per Funk funktionieren, sind endlich. Das Problem: Je mehr Menschen Telefon und Internet nutzen, desto langsamer und unzuverlässiger werden beide Kommunikationsmittel.