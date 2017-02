Fußballspiele oder Laufveranstaltungen gibt es derzeit keine für die Fußballer und Ausdauersportler des SV Oberkollbach. Zum Glück, könnte man beinahe sagen. Denn somit konnten sie im diesem Jahr wieder eine Tages-Skiausfahrt anbieten. Der Oberkollbacher Ski-Express steuerte diesmal das größte Skigebiet des Bregenzer Waldes an. Ziel war das Skigebiet Damüls-Mellau mit seinen insgesamt 105 Pistenkilometern, wo neben vielen leichten Abfahrten mit angenehmer Länge auch 23 Kilometer schwarze Piste für die sehr guten Skifahrer zur Verfügung standen. Mit 45 Teilnehmern war die Ausfahrt sehr gut besucht. Schönes Wetter lud tagsüber zur Rast in urigen Hütten ein. Abschließend wurde noch zwei Stunden Après-Ski in der Talstation in Mellau gefeiert, bevor es wieder heimwärts in Richtung Schwarzwald ging. Foto: SV Oberkollbach