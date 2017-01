Oberreichenbach Schützt Eis Raser vor Knöllchen?

Oberreichenbach. Ein erstaunlicher Anblick bot sich den Autofahrern in Oberreichenbach gleich mehrere Male in den vergangenen Wochen: Der Mitte Dezember aufgestellte, stationäre Blitzer an der Ortsdurchfahrt war nahezu komplett zugefroren – und erweckte damit den Anschein, Rasern nichts anhaben zu können. Ganz falsch ist dieser Gedanke nicht. Jedoch liegt das nicht an den zugefrorenen "Fenstern" der Blitzer-Säule, sondern daran, dass sie noch nicht in Betrieb ist, weiß Anja Härtel vom Landratsamt Calw.