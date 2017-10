Oberreichenbach Schubkarre fungiert als Hunde-Sänfte

Unter anderem wurde dann auf dem benachbarten Waldweg schon mal eine Schubkarre zur Sänfte für die Vierbeiner, die die Hundehalter durch einen Slalom-Parcours schoben. Nicht jeder der Hunde machte das aber mit.

"Er hat gelernt, nichts umzuschmeißen und jetzt soll er die Hütchen treffen", meinte eine Hundehalterin, die an einer anderen Station ihren Spaß dabei hatte, ihren treuen Begleiter eben dazu zu animieren. Insgesamt 25 Stationen forderten aber nicht nur die Vierbeiner heraus.

So galt es beispielsweise, Regenschirme so an eine Leine zu werfen, dass sie hängen blieben. Dann wieder mussten sich die Hundehalter blind an einer Schnur entlang orientieren und dem Vierbeiner zwischendurch Kommandos geben. Großen Spaß hatte die Leiterin der Ausbildungsstätte unter anderem an einer kurzen Strecke, die mit Leckerlis gespickt war, von denen sich die Hunde auf Zuruf ihrer Besitzer aber nicht ablenken lassen sollten. Mancher konnte der Verlockung dabei nicht widerstehen.