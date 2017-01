Oberreichenbach Schnelles Internet rückt jetzt näher

Oberreichenbach. Gerade zwei Monate ist es her, als der Gemeinderat seine Unterstützung für die Breitbandinitiative des Landkreises signalisierte. Noch in diesem Jahr sind erste Maßnahmen vorgesehen, bei denen Würzbach zum Knotenpunkt wird.

Leerrohre verlegt

Denn dort treffen die Trassen aus Richtung Bad Liebenzell und Oberreichenbach sowie aus Richtung Bad Teinach-Zavelstein mit der Trasse nach Bad Wildbad-Calmbach zusammen. "Jetzt kommt zum Tragen, dass Oberreichenbach drei Leerrohre selber hat verlegen lassen, die der Landkreis pachtet ", erläuterte Bürgermeister Karlheinz Kistner. Der Schultes erinnerte an die Stilllegung der Kläranlage in Würzbach. Neben dem Kanal zur Anbindung der Wasserreinigung in Calmbach wurde damals auch ein Leerrohr auf der rund fünf Kilometer langen Strecke eingelegt. "Das Würzbachtal ist derzeit die einzige Verbindung ins Enztal für das Vorhaben", erläuterte Kistner.