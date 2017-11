An diesem Wochenende ist es in der Region richtig kalt geworden. Neben Regen fiel zeitweilig sogar Schnee. Die Landschaft sah aus, als wäre sie leicht überzuckert. Auf einer Wiese an der B 296 in der Nähe von Oberreichenbach weidete eine Schafherde, sodass bei manchem vorbeifahrenden Autofahrer oder Fußgänger bereits weihnachtliche Stimmung aufgekommen sein dürfte. Der betreffende Schäfer hatte seine Tiere stets im Blick. Foto: Krokauer