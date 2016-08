Oberreichenbach Radfahrer dürfen sich freuen

Dieser Plan wurde aber aus Kostengründen verworfen. Mit der jetzt geplanten Variante, die auf rund 200 Metern parallel zur Bundesstraße realisiert wird, schließt sich die Lücke der Verbindung, die über den Ziegelweg bis zum Radweg vom Sportplatz des SV Oberreichenbach nach Siehdichfür führt. Von dort aus geht es auf bestehenden Waldwegen immer oberhalb der B 296 bis nach Calmbach. "Mit dem neuen Radweg im Bereich Sommenhardt/Zavelstein, der zurzeit entsteht, gibt es dann sehr gute Verbindungen", vereist der Bürgermeister auf das Wegenetz.

Wie berichtet, wird ab der kommenden Woche die Bundesstraße B 296 zwischen dem Abzweig zum Klinikum Nordschwarzwald und dem Sportplatz Oberreichenbach in zwei Abschnitten saniert. Bis voraussichtlich 15. Oktober ist deshalb die 2,1 Kilometer lange Teilstrecke von der Kurve Richtung Klinikum bis zur Einmündung der vor kurzem frei gegebenen Landesstraße L346 in Oberreichenbach gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Oberkollbach. Im Anschluss an die Maßnahme soll dann bis zum 19. November der zweite Abschnitt bei gleicher Umleitungsstrecke bis zum Sportplatz saniert werden. "Im Zuge der Straßenarbeiten wird auch der Kreuzungsbereich Schömberger Straße vom Regierungspräsidium optimiert", so Kistner. Während die Kosten für den Radweg vom Bund getragen werden, ordnet die Gemeinde in diesem Bereich die Straßenbeleuchtung auf eigene Kosten neu, so der Bürgermeister.