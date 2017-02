Oberreichenbach Radarfalle ist mittlerweile betriebsbereit

Oberreichenbach (rk). Ende Dezember war an der Ortsdurchfahrt Oberreichenbachs ein stationärer Blitzer auf Höhe des Gasthauses Löwen in-stalliert worden. Wegen des Wetters konnte das Gerät jedoch zunächst nicht an das Stromnetz angeschlossen werden – bis jetzt. Seit dieser Woche ist der Blitzer betriebsbereit. Unnötig sind die Geschwindigkeitskontrollen an dieser Stelle nicht: Die Ortsdurchfahrt Oberreichenbach schien in der Vergangenheit durch die schnurgerade Straße für viele Autofahrer eine Einladung zum Rasen darzustellen. Dies hatten unter anderem Kontrollen vor drei Jahren ergeben, die sich über mehrere Wochen erstreckten und teils gravierende Überschreitungen zu Tage förderten.