Oberreichenbach Protest erreicht eine neue Qualität

Von Haustür zu Haustür getingelt

Was den meisten Anwesenden wichtig ist: "Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen – ganz im Gegenteil." Es gehe auch nicht um das Sankt-Florians-Prinzip, also nur den Bau vor der eigenen Haustür zu verhindern. "Aber ein solches Mega-Projekt" dürfe nicht auf Basis einer jahrzehntealten Planung umgesetzt werden: "Als die Flächen damals für eine solche Nutzung ausgewiesen wurden, haben die meisten von uns hier noch gar nicht gewohnt", unterstreicht auch Angela Nun, die die eigentliche Initiatoren hinter den Würzbacher Protesten ist. Sie ist wie beim Ehepaar Schmucker von Haustür zu Haustür getingelt, um über die jetzt reaktivierte Planung für die Windkraftanlagen zu berichten – von denen bis dahin so gut wie keiner von ihnen etwas wusste.

Angela Nun wohnt selbst erst seit fünf Jahren mit ihrer Familie in Würzbach. "Wir sind in die Natur gezogen." Und jetzt das. "Das kann kein gutes Signal für die Gemeinde Oberreichenbach sein", ergänzt Oliver Schmucker. "Schließlich weist die Kommune ja auch gerade ein neues Wohngebiet in Sichtweite der geplanten Windkraftanlagen aus" – er könne sich nicht vorstellen, dass irgendwer dort noch hinziehen möchte, wenn er um die Planungen wüsste.

Doch allen hier ist bewusst, dass der Kampf gegen die Windkraftanlagen – beziehungsweise um eine neue Suche nach geeigneteren Flächen – kein leichter wird. Weshalb sich die BI GegenWind von Anfang an versierten Rechtsbeistand besorgt hat – in Form einer auf solche Bürgerinitiativen spezialisierten Kanzlei, die bereits mehrfach im Land erfolgreich solche Projekte stoppen konnte. Die soll den nun gestarteten Genehmigungsprozess der Würzbacher Windkraftanlagen juristisch begleiten und auf Rechtmäßigkeit kontrollieren – angefangen beim Pachtvertrag, den die Gemeinde Oberreichenbach mit dem Investor, der Green City Energy AG aus München, über die Grundstücke schließen möchte, auf denen die vier geplanten Windkraftanlagen gebaut werden sollen.

Daneben möchte die BI GegenWind künftig mit Informationsveranstaltungen die Bevölkerung über Windkraftanlagen im Allgemeinen und die eventuell damit verbundenen Gefahren sowie Risiken im Besonderen informieren. Wobei man im Blick habe, dort, wo es bisher zu bestimmten Thematiken "nur Halbwissen" gebe – wie etwa beim "Infraschall und seinen gesundheitlichen Folgen" -, mit eigenen Gutachten und Studien "für wirklich belastbare Fakten" und Argumente sorgen zu wollen.