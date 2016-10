Oberreichenbach "Palastperlen" gehen auf Zeitreise

Oberreichenbach-Würzbach. "In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine" von Marika Rökk bildete den Auftakt nostalgischer Melodien. Von Anfang an hatte das Salonorchester die Zuhörer in seinen Bann gezogen. Für die optische Präsentation sorgte allen voran Sänger Andreas Hohl in Frack und Zylinder. Zu hören waren Melodien aus dem vergangenen Jahrhundert bis in die 20er-Jahre hinein.

Onkel Bumba tanzt Rumba

In Reihen der musikalischen Kostbarkeiten erklang außerdem die Hommage an die langen Beine der Elisabeth oder es wurde vom Rumba tanzenden Onkel Bumba aus Kalumba erzählt. Mit humorvollen Übergängen sowie Vergleichen zur heutigen Zeit oder Erinnerung an diverse Eigenarten von Männern und Frauen schlug Hohl nicht nur die Brücke von Melodie zu Melodie. "Wir haben auch einen Bildungsauftrag", kündigte der Sänger an. Dann verlas Hohl den Auszug eines Gesetzestextes aus der NS-Zeit, der diese Art von Musik verbieten wollte. Bekanntermaßen hielt sich aber in so manchen Kellertanzdielen oder Hinterhöfen diese Rhythmen und Melodien und überstanden zur Freude späterer Generationen diese Zeit.