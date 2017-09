Oberreichenbach Orte der Kreativität erhalten

Fuchtel warnte vor dem aufkeimenden Populismus, der dem Ansehen Deutschlands und seiner Wirtschaft international sehr schaden könne. "Wir wissen um die Themen, die unsere Bürger bewegen, "dafür muss man keine Parteien am linken oder rechten Rand wählen", denn "wir werden das Bürgerinteresse mehr als bisher in den Fokus nehmen", so Fuchtel.