Oberreichenbach Oberreichenbach vor Überschuss

Beim Zuwachs der Personalaufwendungen um 7,4 Prozent im Gesamtfinanzhaushalt erinnerte Merkle an die Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens in Oberkollbach, wodurch fünf Stellen zusätzlich im Personalplan auftauchen. "Aber eigentlich haben wir deutliche Einsparungen, da der Gemeindeanteil für die Einrichtung an die Kirchengemeinde wegfällt", erläuterte er.

Der Investitionsplan für 2017 sieht bei drei Großprojekten den Abschluss oder den Beginn von Maßnahmen vor, beispielsweise die Umgestaltung des Rathauses Igelsloch zum Bürgertreff. Insgesamt summieren sich die Vorhaben auf rund 1,9 Millionen Euro. "Bis 2020 sind alle Investitionen finanziert und im Plan drin", kündigte Merkle an. Wegen der Systemumstellung wird die Gemeinde von Weihnachten bis Mitte Januar keine Rechnungen bezahlen, hat darüber alle potenziellen Empfänger unterrichtet.

Respekt zollte der Gemeinderat dem Kämmerer für das Zahlenwerk. "Es war ein Riesen-Act, ist gut und übersichtlich", unterstrich Thomas ­Seyfried, der die Doppik bereits aus seinem beruflichen Alltag kennt. Vor allem herrscht im Gremium Freude darüber, dass die liquiden Mittel höher sind, als vor Jahren prognostiziert.

So stimmten die Räte nicht nur dem Entwurf des Haushaltsplans, sondern auch dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung zu. Allerdings weist letzterer einen Verlust von 18 000 Euro aus. "Im kommenden Jahr können wir ihn mit dem Gewinnvortrag decken, aber im Folgejahr müssen wir die Gebühren neu kalkulieren", kündigte der Kämmerer an.