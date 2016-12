Oberreichenbach Oberreichenbach kommt ohne Kreditaufnahme aus

"Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, und bei geplanten Investitionen von 1,9 Millionen Euro reduzieren sich unsere Finanzmittel zum Jahresende nur um 75 500 Euro", erläuterte Kämmerer Daniel Merkle dem Gremium. Vor allem die Schaffung öffentlicher Begegnungsräume mit der Umgestaltung des Rathauses in Igelsloch sowie dem Baustart des Dorfgemeinschaftshauses in Oberkollbach prägen die Investitionen. Außerdem sind die Erschließung des Neubaugebiets in Oberreichenbach und leistungsfähiges Breitband für die Gesamtgemeinde erklärte Ziele im Haushaltsplan.

Weniger Personalkosten

Gegenüber den Vorberatungen konnte Merkle zudem höhere Erträge im Ergebnishaushalt ausweisen. "Die Reduzierung der Kreisumlage, aber auch unserer Personalkosten sowie der Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden führen zu einer Vermehrung des Kapitals und tragen dazu bei, dass die Gemeinde nicht auf Kosten künftiger Generationen Ressourcen verbraucht", verwies der Kämmerer auf die Grundsätze des Haushalts. Gleichwohl mahnte er eine vorausschauende Entwicklung an, zumal der Ergebnishaushalt zwar in den beiden kommenden Jahren ausgeglichen sei, in der Folge aber wegen der hohen Investitionen einbreche. "Dann gilt es, die Abschreibungen zu erwirtschaften", so Merkle.