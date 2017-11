Oberreichenbach Oberkollbach: "Cool-Rider" wird zur Schlammschlacht

Deutliche Matschspuren zeichneten sich deshalb schon an den Gesäßen der Mountainbiker ab, als sie vom Zielort am Sportheim in Oberkollbach den Weg zum Start am Mineralbrunnen in Bad Liebenzell auf der rund sechs Kilometer langen Strecke mit einem Höhenunterschied von 330 Metern zurücklegten.

Für den Kleidertransport zurück – schließlich blieb unnötiger Ballast am Start liegen – hatte die Abteilung "Cool- Runner" des SV Oberkollbach, der Ausrichter des alljährlichen "Cool-Rider" ist, einen Shuttle eingerichtet.

Der jüngste Teilnehmer aller Zeiten ist in diesem Jahr dabei