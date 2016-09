Oberreichenbach Nutzungsgebühren erhöht

Als Beitrag zur Förderung des Sports sieht die Gemeinde nach wie vor die unentgeltliche Überlassung für regelmäßigen Übungsbetrieb ortsansässiger Vereine und Gruppen. "Sie tun viel für unsere Gemeinde und werden deshalb von der Miete freigestellt", sagte Kistner.

Die Nutzung der Halle ist für eine Veranstaltung jährlich für Vereine, die Kirchengemeinde und die Feuerwehr kostenlos. Ausgenommen sind Fördervereine, die einem Hauptverein angehören.

"Wir haben ein hochwertiges Gebäude gebaut, das die Anpassung wert ist", sprach sich Gemeinderat Stefan Elsässer für die Gebührensteigerung aus. Gremiumsmitglied Georg Burkhardt warb indes bei der Miete für Privatpersonen aus der Gemeinde um die Hälfte des Erhöhungsvorschlags, sodass letztlich 200 Euro fällig werden.

Dem folgte das Gremium mehrheitlich. Rätin Verena Greger erinnerte in diesem Zusammenhang an die Barrierefreiheit, mit der die Halle Vorteile biete. "Wichtig ist, dass unsere Vereine die Halle ohne Kosten nutzen können", meinte Ratsmitglied Thomas Seyfried. Er merkte an, dass dies in anderen Kommunen nicht der Fall sei.

"Sollte die Konjunktur einbrechen und unser finanzielles Polster schrumpfen, müssten wir uns über diesen Service Gedanken machen", sagte Bürgermeister Kistner.

In die überarbeitete Benutzerordnung nahm das Gremium gleichzeitig die ehemaligen Feuerwehrgebäude in der Schulstraße auf.