Oberreichenbach Nicht einfach Lied an Lied

Das Publikum im Theaterhaus des Würzbacher Bauerntheaters hatte einen riesen Spaß, zumal "Odeng" kein Blatt vor den Mund nahm und ureigene schwäbische Ansichten, deftige Ausdrucksweise und derbe Scherze kombinierte. Aus Zeiten der achten Klasse gruben die Neu-Musiker deshalb zuerst ihren Text "Neulich im TV" wieder aus, bevor sie dem "Schwobamädle" Avancen machten. "Uff d’r Almet", wie das Gewann des Interkommunalen Gewerbegebietes Würzbacher Kreuz heißt, fanden die singenden Schwaben außerdem ihre Aufnahmeleiterin und statteten sie mit dem notwendigen Equipment, einem Kassettenrekorder und zwei Mikrofonen, aus.

"Tausch mers Haus"

"Odeng" reihte zur Freude der Besucher nicht einfach Lied an Lied, sondern bettete sie in eine Geschichte ein, die sich zur schwäbischen Comedy entwickelte. So wurde beispielsweise bei "Tausch mers Haus" schnell deutlich, dass sich damit weit mehr als nur das Eigenheim gemeint war. Mit schwäbischer Direktheit brachte die Band auf diese Weise Eigenheiten, Ansichten und auch Redewendungen zum Ausdruck. Immer wieder band sie dabei das Publikum ein.

Gesundheit des Mannes

Gedanken zur Gesundheit des Mannes mündeten in Ausführungen zur "Proschdada". Fast trotzig erklang zudem "Manche Sacha müsset Männer macha, frag bloß net warum". Launig und unterhaltsam strapazierte "Odeng" die Lachmuskeln der zahlreichen Besucher.