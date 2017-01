Oberreichenbach Nebenwirkungen sorgen für Lacher

Die beschriebenen Nebenwirkungen sorgten beim Publikum wohl für ein unfreiwilliges Kopfkino. Nicht zuletzt der Elektriker und neue Freund von Hilde Breckel kann von den wenig erfreulichen Wirkungen der Medikamente ein Lied singen. Als dann noch eine Urinprobe aus dem Becher schwappt und auf einem Papierstreifen ­blaue Punkte auftauchen, ist das Chaos perfekt. Im Wartezimmer der Praxis spielen sich derweil irrwitzige Szenen ab:

Der 35-jährige Neffe des Arztes beschäftigt sich begeistert in der Kinderspielecke. Zwischenrufe des "Jungen" (Volker Stoll) verleihen den Situationen zusätzliche Komik. Das Ensemble spielt den Dreiakter gewohnt gekonnt und zieht von Anfang an sein Publikum in den Bann. Der verbale Schlagabtausch und die Verwirrungen um die Medikamententests sorgen für kurzweilige Stunden bei den Vorstellungen im Sportheim. Das wissen die Besucher seit Jahrzehnten zu schätzen. "Alle Termine sind ausverkauft", freute sich Sportvereinsvorsitzender Klaus Lutz. Bei der Premiere wurden zudem langjährige Schauspieler ausgezeichnet. Mit Uli Krumm und Britta Schmerbeck stehen seit 30 Jahren zwei treue Mimen auf den Brettern der Schnogabühne. Seit 20 Jahren ist auch Volker Stoll eine feste Größe bei den Theaterstücken.