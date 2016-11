Oberreichenbach Mit Rad durchs Kollbachtal

Oberreichenbach-Oberkollbach. Zum achten Mal veranstaltet die Laufgruppe "Cool-Running SV Oberkollbach" am Sonntag, 6. November, den Oberkollbacher "Cool-Rider". Dahinter verbirgt sich das Mountainbike-Einzelzeitfahren vom Bad Liebenzeller Mineralbrunnen hoch zum Oberkollbacher Sportgelände. Die Radstrecke verläuft entlang des Kollbachs sehr gleichmäßig und ist deshalb auch für Hobbyfahrer geeignet. Wer diese Strecke auch laufend bewältigen möchte, kann eine Woche später Oberkollbacher "Cool-Runner" teilnehmen. Der Startschuss für diesen Lauf fällt am Samstag, 12. November, um 15 Uhr ebenfalls am Bad Liebenzeller Mineralbrunnen.