Oberreichenbach Mit dem Rad und laufend durchs Kollbachtal

Titelverteidiger sind die Calmbacher Triathletin Claudia Waidelich und der fünfmalige "Cool-Rider"-Gewinner Matthias Pfrommer. Ein offizielles Training gibt es am Samstag, 29. Oktober. Treffpunkte sind um 14.30 Uhr am Oberkollbacher Sportgelände oder um 15.15 Uhr am Bad Liebenzeller Mineralbrunnen.

Wer diese Strecke auch laufend bewältigen möchte, kann eine Woche später Oberkollbacher "Cool-Runner" teilnehmen. Der Startschuss für diesen Lauf fällt am Samstag, 12. November, um 15 Uhr ebenfalls am Bad Liebenzeller Mineralbrunnen.

Wer an beiden Veranstaltungen startet, nimmt automatisch an einer Duathlon-Wertung, dem Oberkollbacher "Cool-Man", teil, bei dem die beiden Einzelzeiten zu einer Gesamtzeit addiert werden. Die Duathlon-Sieger erhalten jeweils einen großen Wanderpokal. Die Titelverteidiger beim Duathlon sind Claudia Waidelich (Skizunft Calmbach) und Andreas Schwarzer vom heimischen SV Oberkollbach. Für beide Wettbewerbe wird jeweils ein Startgeld von vier Euro fällig, das wie immer in Oberkollbach an die Kinderklinik Schömberg gespendet wird. Der Veranstalter rechnet wie im Vorjahr wieder mit jeweils über 100 Sportlern.

Anmelden und informieren kann man sich unter www.sportverein-oberkollbach.de oder bei Michael Nothacker (nothacker-buderhof@web.de). Kurzentschlossene können sich beim Cool-Rider bis kurz vor dem Start anmelden. Die Anmeldemasken sind freigeschaltet.