Oberreichenbach Mancher Fund birgt eine Überraschung

Vor etwa 1000 Jahren hat ein reges Dorfleben geherrscht

Staunend standen sie an den Grundmauern der vor etwa 600 Jahren aufgegebenen Gebäude, die teils noch nicht gelöste Forschungsaufgaben – wie etwa ein Rundbau – lieferten. Die Auswertung von Fundstücken ergab, dass in Oberwürzbach vor etwa 1000 Jahren ein reges Dorfleben geherrscht haben muss. Es weckte bei den interessierten Exkursionsteilnehmern schon besondere Gefühle, so alte Hufnägel oder Keramikscherben – in Folientüten verpackt – einmal in der Hand halten zu dürfen. Tiefer gehende Untersuchungen sind noch am Laufen.

Das Fundmaterial sollte mit den erwähnten Felderbegehungen ergänzt werden. Bis Anfang Juli fanden sie – vom Treffpunkt Kirche in Würzbach aus – mehrfach statt. Dann waren Mais und anderer Bewuchs zu groß. Ganz groß war die Überraschung über manches Fundstück laut Katja Thode: "Wir machten auch einige steinzeitliche Funde, die bisher aus der Gegend eher wenig bis gar nicht bekannt sind. Nach Auskunft meines Kollegen aus der Urgeschichte stellen sie nach Form und Herkunft Besonderheiten dar"