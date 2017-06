Oberreichenbach Lob für "hervorragende Arbeit"

Nach den Berichten von Stellvertreter, Schriftführer, Kassier und Kassenprüfer konnte Bürgermeister Kistner die Entlastung des Ausschusses vornehmen. Klaus Ziegler wurde zum Wahlleiter bestimmt.

Gewählt wurden für weitere fünf Jahre: Kreis Obmann Heinz Umbeer, Stellvertreter Dieter Schnürle, Schriftführer Erich Lötterle, Kassier Ernst Dittus, Kassenprüfer Erdmann Waterstrat und Klaus Widmaier, Pressewart Harald Reichle und die Ausschussmitglieder Dieter Schnürle, Roland Keller, Walter Renz, Alfred Litzner und Günter Ohngemach.

In seinen Grußworten stellte Bürgermeister Kistner die Gemeinde Oberreichenbach mit seinen vier Ortsteilen vor. Auch fand er lobende Worte über die Feuerwehr Oberreichenbach mit ihren zwei aktiven Abteilungen, einer Jugendfeuerwehr und der Alterswehr.

Kistner sagte, dass es Oberreichenbach gelungen sei, drei Ortsteile in einer Abteilung zusammenzufassen und somit schlagkräftiger zu sein, denn tagsüber hätten in den Ortsteilen oftmals Mannschaftszahl zum Bestücken eines Fahrzeugs nicht ausgereicht. Auch von der Alterswehr Oberreichenbach, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, war er sehr angetan. Es freute ihn, dass die Kameraden ihre Frauen mit einbeziehen, mussten sie doch zu der aktiven Zeit oftmals auf ihre Männer verzichten.

Verbandsvorsitzender Ziegler ging in seinem Grußwort auf die "hervorragende Arbeit" von Obmann Heinz Umbeer ein.

"Ein Feuerwehrmann, wie er im Buche steht"

Mehr als 40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst als Abteilungsleiter, Hauptkommandant, 15 Jahre Obmann der Alterswehr Oberreichenbach und 15 Jahre Kreis-Obmann. "Ein Feuerwehrmann wie er im Buche steht", lobte Ziegler. Unter dem Punkt Aussprache informierte Stellvertreter Dieter Schnürle über die Lehrfahrt. Einen weiteren Termin konnte Schnürle bekannt geben: Am 29. Juli treffen sich alle Alterswehrkameraden aus dem Kreis mit Frauen zum Mittagessen und anschließender Besichtigung der Landesgartenschau Bad Herrenalb.