Oberreichenbach Kameradschaftliche Bande werden immer fester

Gebührend gefeiert

Der Zweck der Alterswehr liegt hauptsächlich auf der kameradschaftlichen Ebene. Die Gründungsversammlung war für die Kameraden der Alterswehr Grund genug, auf 20 Jahre zurückzublicken und diesen Tag gebührend zu feiern. Die Mitglieder der Altersabteilung mit ihren Ehefrauen trafen sich an historischer Stätte wieder. Obmann Harald Reichle begrüßte dazu Bürgermeister Karlheinz Kistner, Alt- Bürgermeister Dietmar Greif, Hauptkommandant Joachim Schroth und den Abteilungskommandanten der Oberreichenbacher Wehr, Bernhard Kappler. Besonders freuten sich die Kameraden, dass der Fuhrmann Walter Keppler zu dem Treffen kommen konnte, hat er doch mit seinen Rössern die historische Spritze über die ganzen Jahre bei Umzügen und Übungen gezogen. Kistner lobte in seinen Begrüßungsworten die Aktivitäten der Wehr, repräsentieren doch die Kameraden die Gemeinde weit über die Kreisgrenze hinaus. Besonders hob er den Arbeitseinsatz an dem alten Gerätehaus in Oberreichenbach hervor, wo die Alterswehr Räume zur Restaurierung und Aufbewahrung der historischen Feuerwehrgeräte bekommt.

Bei Kaffee und Kuchen blickte die Gruppe anhand eines Diavortrags von Friederich Kappler auf die vergangenen 20 Jahre zurück.