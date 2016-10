Oberreichenbach Jetzt liegt es an der Bevölkerung

Oberreichenbach. Gleich am Freitag, dem ersten Verkaufstag, wurden die Organisatoren regelrecht überrollt. "Es war kaum Platz, sich im Laden zu bewegen", berichtete Bürgermeister Karlheinz Kistner vom enormen Zuspruch. Dahinter steckte aber nicht nur die Neugierde auf etwas Neues. Auch der Umsatz konnte sich am Abend sehen lassen. "Einzelne Regalflächen waren schnell leer geräumt und mussten wieder aufgefüllt werden", erzählte Sabine Pfrommer.

Neben Tankstelle

Auch am Samstag staunten die Besucher ob des vielseitigen Angebots, das in der Wildbader Straße 51 gleich neben der Tankstelle in Regalen, Kühl- und Frische-Theken präsentiert wurde. Gerne nutzten etliche Kunden die Einweihungsfeier am Samstag für ihren Wochenendeinkauf, zumal auch das Bürgerauto für Fahrten nach Hause zur Verfügung stand.