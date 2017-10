Oberreichenbach In Schlafmützen verabschiedet

Sänger Andreas Hohl verstand es, in seiner humorvollen Weise über diese Zeit und das Lebensgefühl zu berichten. Er erzählte über die Entstehung und Hintergründe der einzelnen Stücke und schaffte es, die Zuhörer zum Mitsingen zu animieren.

Teilweise mehrmals Instrumente gewechselt

Die Musiker wechselten teilweise mehrmals die Instrumente, und vor allem Viola Bommer begleitete Andreas Hohl im Duett. Die Zuhörer waren so begeistert, dass die Palastperlen nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durften. Beim letzten Stück verabschiedeten sie sich mit Schlafmützen auf dem Kopf von den Zuhörern. Im Herbst finden weitere Veranstaltungen im Theaterhaus statt: Am Samstag, 4. November, ist die "Älteschte Boygroup em Ländle" – das Brock-Terzett aus Calw mit Conférencieur Walter Bodmer –­beim Würzbacher Bauerntheaters zu Gast. Das Brock-Terzett ist vor allem durch die eigene unverwechselbare Art der Interpretation ein Begriff in der schwäbischen Mundartmusik.