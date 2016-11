Oberreichenbach "Ich sah da mein ganzes Leben verbrennen"

Aber Holz – kompakt verbaut zu stabilen Wänden – brennt schlechter als man denkt. Der Schaden durch das Feuer war überschaubar, konzentrierte sich auf den Hauswirtschaftsraum. Aber der beißende Rauch – der hatte sich im ganzen Haus festgesetzt. Und machte es erst einmal unbewohnbar.

Wohin also? Sandra Schüles eigene zwei Kinder, Bela, sieben Jahre, und Luisa, elf Jahre alt, waren glücklicherweise bereits in der Schule, Ehemann Gerrit auf der Arbeit. Sandra dachte sofort an ihre Nachbarn, "Ligges" und "Peti": mehr als Nachbarn – echte Freunde, auf die man sich bedingungslos verlassen kann. Gerade in einer solchen Situation. "Ich flatterte sofort am ganzen Körper als Sandra mich auf der Arbeit anrief", erzählt "Peti", die mit vollem Namen Petra Proß heißt. Sie arbeitet bei Seuffer in Hirsau, genauso wie Lebensgefährte Jürgen "Ligges" Rentschler.

Sofort eilten die beiden der Nachbarin und ihrer Familie zu Hilfe, machten bei sich daheim ein Quartier für sie fertig – auch für die fünf Hunde.

Das eigene Haus ist groß, es ist Ligges Elternhaus. Allerdings wurden in dieser Zeit die freien Bereiche gerade renoviert, da konnten sich höchstens die Hunde der Schüles austoben. Für Sandra, Gerrit, Luisa und Bela blieb das Gästezimmer, das für die folgenden vier Wochen ihr Quartier wurde.

Man traut sich kaum zu fragen: Wie haben die Kinder den Schock, das Feuer in ihrem Zuhause, verkraftet? Die überraschende Antwort: Kein Schock sei es gewesen, wohl eher eine Art großes Abenteuer, das am Ende glimpflich ablief. "Es hätte alles sehr viel schlimmer kommen können", weiß Sandra. "Wir haben sehr großes Glück gehabt." Und die Kinder – die hatte Papa Gerrit am Bus abgefangen, als sie an diesem Mittwoch im September von der Schule kamen. "Und sie sehr einfühlsam auf die Situation vorbereitet", wie Mama Sandra lobt.

Praktisch alle Spuren sind mittlerweile beseitigt worden

Heute, zum Gespräch über das alles, ist Ehemann Gerrit krank, liegt im Bett. Wieder nebenan im schönen Holzhaus der Familie Schüle. "Erst dachten wir, den Brandgeruch bekommen wir nie aus dem Haus." Doch eine professionelle Brandreinigung, neue Farbe auf den Wänden, neue Matratzen und eine riesige Waschaktion für alles aus Textil, das nach Ruß roch, beseitigte auch diese Spuren. Allein die Heizung muss derzeit noch erneuert werden, aber der Holzofen reicht aus, jetzt in der beginnenden kalten Jahreszeit.

Was bleiben wird von diesem Erlebnis: "Die unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die wir erfahren haben." Nicht nur von Ligges und Peti, die ihr Heim und auch einen großen Teil ihres Jahresurlaubs für die Freunde opferten – alle im Dorf waren zur Stelle, spendeten Kleidung, boten ihre Waschmaschinen an, backten Kuchen. "Es war der Wahnsinn, einfach toll, wie die Nachbarschaft hier funktionierte", sagt Ligges.

Und Peti ergänzt, dass Bela mit seinen sieben Jahren es auf den Punkt gebracht habe: "Er sagte: Ihr habt uns geholfen, und wir helfen euch." Für Bela heißt das: Er hilft bei Ligges und Peti im Garten und beim Holzmachen, mäht den Rasen. Und Sandra Schüle erzählt, dass Bela nach dem Asyl bei den Nachbarn fast gar nicht wieder umziehen wollte nach nebenan – weil ihm das Essen bei Peti so toll geschmeckt habe, gerade der Kartoffelsalat – mit Gemüsebrühe, Essig, Öl und ein bisschen Senf. "Lecker!", leuchten Belas Augen. Oder die selbst geschabten Spätzle von Peti. Und jeden Tag Salat...

Aus einer schlimmen Erfahrung, einem Schicksalsschlag, ein tolles – und so leckeres – Abenteuer zu machen: Wie bedankt man sich dafür, bei jenen, die einen solchen Zauber möglich gemacht haben? Bei Peti und Ligges?

Bei Peti und Ligges mit einer "Auszeit" bedankt

Sandra hörte im Radio von der SWR3-Aktion "Elch und weg", mit der in diesem Jahr die Zuhörer sich bei jenen bedanken können, die mal "eine Auszeit" brauchen. So wie vor allem Peti – denn schon vor dem Erlebnis mit dem brennenden Nachbarhaus gab es da vieles in ihrem Leben, was sie an die Grenzen ihrer Kräfte geführt hatte. Eigene Schicksalsschläge.

Ligges Herzinfarkt zum Beispiel vor einiger Zeit. Da hatte er Nachbarin Sandra, gelernte Physiotherapeutin, zu Hilfe gerufen, weil er seine Beschwerden nicht einordnen konnte. Die rief sofort den Notarzt, gerade noch rechtzeitig. Ligges kam augenblicklich in den OP, "Sandra hat mir das Leben gerettet". Irgendwie hauen hier die Dinge immer gleich richtig rein, wenn was passiert. "Aber jetzt haben wir entschieden, es ist genug damit", sagt Peti mit echtem Trotz, aber auch etwas ergebener Verzweiflung in der Stimme. "Liebes Leben – bitte nicht noch mehr Herausforderungen; es reicht. Wirklich."

Sie habe wieder geflattert am ganzen Körper, als SWR3 bei ihr auf der Arbeit anrief, um ihr zu erzählen, dass sie mit Ligges jetzt für eine Woche nach Taiwan fliegen darf. Als Dank für die Nachbarschaftshilfe. Als Trost für "das alles". Darauf freut sich Peti mit ihrem Ligges. Nach dem Anruf des Radiosenders – erst da, betonen alle – brachen sich bei allen die Tränen ihre Bahn, löste sich der Druck, wurde ihnen allen wohl bewusst, wie wirklich glücklich sie sein können, welchen Ausgang diese ganzen Abenteuer letztlich genommen haben.